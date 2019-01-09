Правительство утвердило положение о временных санитарных мерах

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Положение о временных санитарных мерах утверждено постановлением Совета Министров от 8 января 2019 года №4, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Документ разработан, чтобы обеспечить оперативное реагирование на риски ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Временные санитарные меры вводятся в отношении лиц, транспорта и подконтрольной санитарно-эпидемиологическому контролю продукции, ввозимой в Беларусь. Они вводятся для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты жизни и здоровья человека. Эти меры реализуются путем введения запрета и (или) ограничительных мероприятий на ввоз и обращение продукции или товаров.

На введение, изменение и отмену временных санитарных мер, разъяснение вопросов применения постановления уполномочено Министерство здравоохранения.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-