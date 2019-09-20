Правительство увеличило нормативы расходов на обучение в белорусских школах

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси увеличены нормативы расходов на обучение в школах. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 18 сентября 2019 года №629, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Вносятся изменения в положение о планировании расходов местных бюджетов на финансирование госучреждений общего среднего образования. Нормативы на обучение и воспитание одного школьника установлены на 2020 год. Для школ, расположенных в городах, поселках городского типа, они выросли до Br1954,8, в сельских населенных пунктах - до Br4463,87. Ранее нормативы составляли Br1667,92 и Br3808,76 в год соответственно.

Как сообщалось, норматив включает расходы на реализацию образовательных программ общего среднего образования, специального образования и т.д. В том числе это расходы на оплату труда педработников, выходные пособия, командировки, оплата связи, транспортных услуг, другие текущие расходы.-0-