Правоохранители адаптировались к новым условиям и готовы противостоять любым угрозам - Швед

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранительные органы выработали новые формы и методы работы и готовы к тому, чтобы на любые вызовы или угрозы реагировать адекватно и оперативно. Об этом заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1" генеральный прокурор Андрей Швед, сообщает БЕЛТА.

Генпрокурор Беларуси подчеркнул несколько направлений и конкретные задачи, которые обозначил для ведомства Президент. Это прежде всего "координирующая роль прокуратуры по организации деятельности всего правоохранительного блока в связи с необходимостью пресечения любых фактов нарушения общественной безопасности и порядка". Второй блок вопросов - другие направления надзорной деятельности прокуроров, связанные с обеспечением социальных гарантий и прав граждан.

"В сентябре прошлого года было проведено республиканское координационное совещание с участием руководителей всего правоохранительного блока и других государственных органов, где был выработан комплекс мер", - сказал Андрей Швед. Он тезисно привел основные пункты этого комплекса: неотвратимость ответственности всех лиц, посягнувших на общественную безопасность, на представителей государства и правоохранительной системы, наказание людей, совершивших административные правонарушения, обеспечение идентификации всех участников и организаторов массовых беспорядков и безусловного взыскания с них нанесенного ущерба, административных штрафов.

"Почти четыре месяца прошло с момента, как были даны эти поручения, - добавил Андрей Швед. - В основном этот комплекс мер действует, поставленные Президентом задачи выполняются".

Ситуацию на улицах белорусских городов, в том числе Минска, он охарактеризовал как "абсолютно стабильную, спокойную". "Но это не значит, что правоохранители, прокуроры должны ослабить свою деятельность или, скажем так, самоуспокоиться. Наоборот, сейчас мы адаптировались к новым условиям, выработали новые формы, методы работы и готовы к тому, чтобы на любые вызовы или угрозы, которые будут в этом году, связанные с посягательствами на общественную безопасность, реагировать адекватно и оперативно. И для себя поставили ряд других задач. В частности, вопросы, связанные с выявлением и пресечением так называемых дворовых протестных акций, финансирования вот этих всех протестных мероприятий. Не секрет, что большинство мероприятий осуществляется за деньги спонсоров из-за рубежа. Информационное противоборство, потому что сейчас большой спрос на достоверную и объективную информацию. И прокуроры в том числе должны в этом тренде информационного противоборства быть на передовой", - заключил Андрей Швед.

Он также рассказал о предложениях прокуратуры по совершенствованию борьбы с экстремизмом. И уточнил, что в Беларуси предполагается совершенствование всего блока законодательства в этой сфере, включая переосмысление самого понятия экстремизма. Генеральная прокуратура будет тем госорганом, который систематизирует предложения.-0-