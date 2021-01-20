Правоохранители Беларуси открыты для сотрудничества с коллегами из Катара

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялась встреча министра внутренних дел Беларуси Ивана Кубракова с Временным поверенным в делах Государства Катар в Беларуси Мешаалем аль-Аттыйя. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Основной темой разговора стали актуальные направления белорусско-катарского сотрудничества в правоохранительной сфере.

"Отношения между Беларусью и Катаром характеризуются взаимным уважением и доверием. Существует высокий уровень взаимопонимания, и нет никаких противоречий, которые бы затрудняли развитие наших контактов", - подчеркнул в приветственном слове министр и подтвердил готовность ведомства к укреплению взаимодействия по различным направлениям.

Мешааль аль-Аттыйя выразил уверенность в том, что сотрудничество между министерствами внутренних дел Катара и Беларуси будет и в дальнейшем иметь динамический и плодотворный характер.-0-