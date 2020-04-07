Православные верующие празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 7 апреля 2020
Минск Малооблачно +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:04 Власти США разрешили клинические испытания второй вакцины от коронавируса В мире
07:53 Проект "Библиотека без границ" запустили в Бресте Культура
07:39 Цена на нефть марки Brent поднялась выше $34 за баррель В мире
07:29 В Китае за последние сутки ни один человек не умер от коронавируса В мире
07:16 КГК Витебской области выявил нарушения в доплате медикам за переработку Регионы
07:11 Карьерные самосвалы БЕЛАЗ приступили к работе в Красноярском крае Экономика
07:01 Православные верующие празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы Общество
07:00 Картина дня: рекомендации школьникам, лауреаты премии в области качества и акция "Спасибо, доктор!" Общество
00:41 Сейм Польши принял поправку, позволяющую голосовать на выборах президента по почте В мире
06.04.20
06.04.20 23:56 ФОТОФАКТ: В Минске начались репетиции сводной роты почетного караула Регионы
06.04.20 23:38 США и Канада не получили приглашения на саммит ОПЕК+ В мире
06.04.20 23:14 В Кот-д'Ивуаре разгромили строившийся медицинский центр В мире
06.04.20 22:42 Бориса Джонсона госпитализировали в отделение интенсивной терапии В мире
06.04.20 22:22 Израиль вводит полный карантин во время празднования Песаха В мире
06.04.20 21:54 Белстат подготовил цикл мероприятий к 100-летию органов белорусской статистики Общество
06.04.20 21:50 Святая месса пройдет в соборе Парижской Богоматери в Страстную пятницу В мире
06.04.20 21:38 В Беларуси есть тест-системы для более чем 20 тыс. исследований на коронавирус Общество
06.04.20 21:13 Пропуск граждан с украинской стороны на участке Пинского погранотряда прекращается Общество
06.04.20 21:08 В США число жертв коронавируса превысило 10 тыс. В мире
06.04.20 21:03 Работники Полоцкой ТЭЦ начали ремонтную кампанию до завершения отопительного сезона Регионы
06.04.20 21:00 Пожар в США уничтожил 3,5 тысячи каршеринговых авто В мире
06.04.20 20:38 ЕС решил учредить военную оперативную группу для борьбы с коронавирусом В мире
06.04.20 20:28 Дом на ул.Широкой в Минске капитально отремонтируют Регионы
06.04.20 20:23 Огонь приходит по траве, или Как в Гомельской области борются с пожарами в экосистемах Регионы
06.04.20 20:15 ВОЗ: использовать медицинские маски стоит лишь тем, кто в них нуждается В мире
06.04.20 19:29 Почти половина налоговых деклараций минчан в 2019 году подана в электронном виде Регионы
06.04.20 19:20 Онлайн-трансляции спектаклей продолжают театры Минской области Культура
06.04.20 19:13 В Жлобинском районе спасатели освободили щенка, застрявшего между забором и гаражом Происшествия
06.04.20 18:48 В Италии 104-летняя женщина вылечилась от вызываемого коронавирусом заболевания В мире
06.04.20 18:38 Меркель назвала пандемию серьезнейшим вызовом для ЕС с момента его создания В мире
Все новости
Все новости
Общество
07 апреля 2020, 07:01

Православные верующие празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы

Во время праздничного богослужения в храме Благовещения Пресвятой Богородицы. Фото из архива
Во время праздничного богослужения в храме Благовещения Пресвятой Богородицы. Фото из архива

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные верующие сегодня отмечают один из великих праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы.

Этот праздник установлен в память о дне, когда Деве Марии явился посланный Богом Архангел Гавриил и возвестил: "Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. Ты родишь Сына и наречешь имя ему Иисус. Он будет велик и назовется Сыном Всевышнего, и Царству его не будет конца". Считается, что именно в этот день на Марию сошел Дух Святой, и она зачала Богомладенца Иисуса.

Благовещение ежегодно отмечается 7 апреля (по новому стилю), ровно за девять месяцев до Рождества Христова, которое приходится на 7 января. С давних пор праздник является одним из самых важных и почитаемых в православии. На Руси верили, что в этот день даже грешников не мучают в аду. Выполнять какую-либо работу строго запрещалось.

Праздник настолько почитаем, что если он случается в Великий пост, то пост послабляется, а если в Пасху, то празднуется одновременно с Воскресением Христовым. В этот день совершается торжественная литургия Иоанна Златоуста, предваряемая всенощной службой. После службы освящаются хлеб и соль.

Согласно народным поверьям, Благовещение знаменует приход весны, когда сам Господь благословляет землю на сеяние, плодородие, то есть на благополучие человеческое. В этот день выпекали просфоры, в которые вкладывалась копейка (на счастье). Кроме того, просфоры клали либо в семена, либо зарывали по углам полей, защищая таким образом будущий урожай. По существовавшему поверью, какая погода на Благовещение - такая она будет и на Пасху.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
православие религиозный праздник
Новости рубрики Общество
Картина дня: рекомендации школьникам, лауреаты премии в области качества и акция "Спасибо, доктор!"
Белстат подготовил цикл мероприятий к 100-летию органов белорусской статистики
Фото из архива В Беларуси есть тест-системы для более чем 20 тыс. исследований на коронавирус
Фото Пинского пограничного отряда Пропуск граждан с украинской стороны на участке Пинского погранотряда прекращается
Фото из архива Купаловский запускает социальный проект "Нетэатральная маска"
Андрей Кривошеев. Фото из архива Эксперт об инфогигиене в условиях пандемии: чем скандальнее информация, тем она подозрительнее
Главное
Фото из архива "Белнефтехим" подтвердил начало поставки нефти из РФ на белорусские НПЗ по маршрутным поручениям
Депозиты на "Семейный капитал" открыты для более чем 82 тыс. многодетных семей
Более 40 тыс. тестов на коронавирус проведено в Беларуси
Оплата подождет! С 6 апреля действует Акция для клиентов "Платежные каникулы"!
Топ-новости
Картина дня: рекомендации школьникам, лауреаты премии в области качества и акция "Спасибо, доктор!"
Лукашенко назначил нового директора в Национальный центр правовой информации
В Беларуси есть тест-системы для более чем 20 тыс. исследований на коронавирус
Пациентов с коронавирусом в Беларуси лечат в соответствии с рекомендациями зарубежных коллег - медик
На первом блоке БелАЭС завершены испытания систем безопасности
Минобразования рекомендует школьникам на каникулах ограничить контакты и заняться самообразованием
Правительство расширило перечень социально значимых товаров с регулируемыми ценами
Защитные экраны для медиков создают на 3D-принтерах в технопарке ГрГУ им. Янки Купалы
Содействие в возвращении в Беларусь оказано уже более 6,2 тыс. граждан
МВД рассказало об основных схемах обмана вокруг информации с коронавирусом
Минжилкомхоз перешел на дистанционный прием граждан
В Беларуси к концу недели похолодает
ВОЗ: использовать медицинские маски стоит лишь тем, кто в них нуждается
Запасов продуктов в розничной сети и на складах достаточно - Мингорисполком
МНС напоминает о возможности дистанционного взаимодействия с налоговыми
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.