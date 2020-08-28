ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 28 августа 2020
Минск Облачно с прояснениями +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:52 Трамп согласился снова баллотироваться в президенты США от республиканцев В мире
07:31 Осенние ярмарки выходного дня пройдут в Могилеве Регионы
07:18 Украина запретила въезд иностранцам из-за коронавируса В мире
07:00 Православные верующие празднуют Успение Пресвятой Богородицы Общество
07:00 Картина дня: совещание по промышленности, природное богатство страны и готовность к учебному году Общество
01:00 Число погибших в результате наводнений в Афганистане возросло до 122 человек В мире
00:36 В результате наводнений в Нигере погибли 45 человек В мире
27.08.20
27.08.20 23:58 В ВОЗ сделали прогнозы В мире
27.08.20 23:22 Футболисты "Шахтера" не вышли во 2-й раунд квалификации Лиги Европы Спорт
27.08.20 23:04 В государстве создана система адекватного реагирования на вызовы - Белоконев Общество
27.08.20 22:31 Из музея в Нидерландах украли картину Франса Халса В мире
27.08.20 22:06 Белорусские теннисисты узнали соперников на старте US Open Спорт
27.08.20 22:02 Под Харьковом расстреляли автобус с представителями организации "Патриоты - за жизнь" В мире
27.08.20 21:41 Утечка хлора произошла на химическом заводе в Луизиане В мире
27.08.20 21:34 Экс-премьер Украины: я посещал белорусские предприятия с белой завистью, но конкуренты Европе не нужны Экономика
27.08.20 21:29 Азаров: события в Беларуси очень напоминают подготовку первого майдана в Украине Общество
27.08.20 21:27 В Китае пациент лечился от COVID-19 семь месяцев В мире
27.08.20 21:13 Всемирный банк приостанавливает публикацию рейтинга Doing Business В мире
27.08.20 20:56 Выход станции метро "Площадь Ленина" со стороны пл.Независимости открыт для пассажиров Регионы
27.08.20 20:18 Проекты техпомощи в области электротранспорта и водных ресурсов планируют реализовать в Беларуси Общество
27.08.20 20:02 Минское "Динамо" завершило выступление в Лиге Европы, уступив польскому "Пясту" в 1-м раунде квалификации Спорт
27.08.20 19:55 ВОЗ: около 70% населения планеты должны вакцинироваться для выработки иммунитета В мире
27.08.20 19:46 Минсвязи выпустит новые марки серии "Машиностроение Беларуси" Общество
27.08.20 19:45 Выход станции метро "Площадь Ленина" со стороны пл.Независимости временно закрыт Регионы
27.08.20 19:35 Футболисты "Кайрата" вышли во второй раунд квалификации Лиги Европы Спорт
27.08.20 19:19 ФОТОФАКТ: Митинг "За Беларусь!" прошел в Минске Регионы
27.08.20 18:52 Макей и Лавров обменялись мнениями о текущем развитии ситуации в Беларуси Политика
27.08.20 18:49 Госавтоинспекция проведет массированную отработку автодороги М4 Регионы
27.08.20 18:45 В Гомельской области гибель людей от внешних причин снизилась почти на 7% Регионы
27.08.20 18:45 Торговый дом "Гомсельмаш-Сибирь" наращивает продажи комбайнов в регионы России Регионы
Все новости
Все новости
Общество
28 августа 2020, 07:00

Православные верующие празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Фото из архива
Фото из архива

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные верующие сегодня празднуют один из великих двунадесятых праздников - Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Праздник Успения Божьей Матери являлся повсеместным уже в IV веке. Всеобщее празднование его 28 августа установлено при императоре Маврикии в VI веке. Празднику предшествует двухнедельный пост, который называется Успенским и по своей строгости приближается к Великому посту.

По церковному преданию, после Вознесения на небо Иисуса Христа Пресвятая Дева, оставаясь на попечении святого Иоанна Богослова, пребывала в посте и молитве и в желании увидеть Сына. Пресвятая Матерь Божья стала для всех учеников Христовых общей Матерью. Они вместе с ней молились и слушали ее поучительные беседы о Спасителе. Когда христианская вера распространилась, то многие христиане приходили из дальних стран увидеть и послушать Богоматерь.

За три дня до Успения к Пресвятой Богородице явился архангел Гавриил, сообщив о предстоящем событии. По просьбе Девы Марии тело ее было погребено в Гефсимании вблизи Иерусалима, между гробами ее родителей и Иосифа Обручника. От прикосновения к одру Божьей Матери слепые прозревали, бесы изгонялись и всякая болезнь исцелялась. На третий же день, когда не успевший на похороны апостол Фома пришел к гробу и попросил его открыть, чтобы попрощаться с Богородицей, оказалось, что тела святой Марии уже не было в гробнице. Здесь лежали только ее одежды, от которых исходило удивительное благоухание.

Православная Церковь верит, что Богоматерь воскресла на третий день после своего Успения - подобно тому, как некогда воскрес и ее Сын, и вознеслась телесно на небо - подобно тому же, как на сороковой день после Воскресения вознесся на Елеонской горе Иисус. В этом предании заключена христианская истина о грядущем всеобщем воскресении людей в день Второго Пришествия Господня, когда, по словам апостола Павла, сам Христос наше воскресшее тело "преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе все".

На праздник Успения Пресвятой Богородицы православные священники совершают службу в голубых облачениях. Праздничное богослужение начинается накануне и проходит в виде торжественного всенощного бдения с литией. На следующее утро - в самый день Успения - служится Божественная Литургия. Церковь прославляет Богоматерь, которая приняла под свое покровительство весь род человеческий и ходатайствует за него перед Богом. На третий день совершается чин погребения плащаницы. Эта плащаница подобна той плащанице Христа, которую можно видеть в православных храмах на Страстной седмице, однако она изображает уже не Господа, а лежащую во гробе Богоматерь.

Ранее существовала народная традиция: в день Успения в храм приносили семена и колосья для благословления и освящения, а на поле оставляли немного несжатых колосьев. Таким образом, жнецы надеялись вернуть земле силу, потраченную ею на выращивание урожая.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
православие религиозный праздник
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Картина дня: совещание по промышленности, природное богатство страны и готовность к учебному году
Скриншот видео "Беларусь 1" В государстве создана система адекватного реагирования на вызовы - Белоконев
Николай Азаров. Фото из архива Азаров: события в Беларуси очень напоминают подготовку первого майдана в Украине
Во время заседания. Фото Минприроды Проекты техпомощи в области электротранспорта и водных ресурсов планируют реализовать в Беларуси
Фото "Белпочты" Минсвязи выпустит новые марки серии "Машиностроение Беларуси"
Фото из архива Минтранс рассказал об организации дорожного движения на реконструируемом участке автодороги М7/Е28
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко: стабильная работа промышленности - краеугольный камень экономики страны
Лукашенко: мы не допустим обвала национальной валюты и, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля
Пархомчик рассказал о ситуации на промпредприятиях и что происходит с экспортом
"Когда Дима Колдун вытянул наш номер - я чуть не упал!" Пенсионер выиграл квартиру от "Евроопт"
Топ-новости
Картина дня: совещание по промышленности, природное богатство страны и готовность к учебному году
"Если кто-то хочет диалога, пожалуйста" - Лукашенко готов вести диалог с трудовыми и студенческими коллективами
Лукашенко: с улицей мы справимся, как бы им ни хотелось дестабилизировать обстановку
В Беларуси выздоровели и выписаны 69 650 пациентов с COVID-19
Кочанова провела заседание наблюдательного совета "Нафтана"
Головченко и Мишустин обсудили график предстоящих контактов
В комплексе Minsk World пополнение - квартиры в готовом доме "Кейптаун" от 3 000 рублей за метр!
В Минобороны рассказали о плановых мероприятиях боевой подготовки
Худык о природном богатстве Беларуси, экологии и прогнозах погоды
МИД заявил протест в связи попытками польской стороны прямо вмешиваться во внутренние дела Беларуси
Жилье, инфраструктура, быт в общежитиях - Кухарев провел прием граждан в Бресте
Около 280 промышленных предприятий Беларуси сертифицировали систему управления окружающей средой
Путин считает, что на процессы в Беларуси хотят влиять извне
Минтранс рассказал об организации дорожного движения на реконструируемом участке автодороги М7/Е28
БЕЛАЗ выиграл тендер на поставку 96 самосвалов в Индию
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Подготовка к учебному году Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.