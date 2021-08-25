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25 августа 2021, 19:58

Праздничная акция "В школу с Добрым Сердцем" пройдет в Минске 26 августа

Фото из архива
Фото из архива
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская городская организация БРСМ 26 августа вручит школьникам наборы канцелярских принадлежностей к новому учебному году в рамках республиканской благотворительной акции "В школу с Добрым Сердцем", сообщили БЕЛТА в организаторы.

"Мы пригласили на праздник более 25 детей из социально-педагогического центра Минска. Столичные волонтеры движения "Доброе Сердце" подготовили для ребят развлекательную программу и конкурсы. Например, на протяжении всего мероприятия дети и их родители смогут поучаствовать в мастер-классах, сделать аквагрим, раскрыть в себе навыки сыщика, попробовать себя в роли танцора", - рассказали в городском комитете БРСМ.

Придать празднику яркие краски поможет студия аквагрима Белгосуниверситета. Не дадут заскучать ростовые куклы и участники творческой студии "Слон-БГУКИ". Для детей проведут квест "Ключ от азбуки", на котором малыши пройдут эстафеты по учебным предметам и закрепят знания веселым флешмобом.

В завершение развлекательной программы каждый ребенок получит канцелярские наборы к новому учебному году.

Республиканская благотворительная акция "В школу с Добрым сердцем" стартовала 3 августа. Участвовать в ней может каждый. Для этого необходимо передать волонтерам движения "Доброе Сердце", работающим в каждом крупном торговом центре столицы, канцелярские товары к школе. Такие наборы будут переданы детям.

Кроме того, каждая районная организация БРСМ Минска во время акции подарит праздник и канцелярские наборы школьникам из неблагополучных, многодетных семей, а также детям, находящимся на воспитании в социальных учреждениях столицы.-0-
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