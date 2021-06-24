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24 июня 2021, 10:58

Преамбулу Конституции предлагается дополнить положениями о сохранении нацсамобытности

Фото из архива
Фото из архива
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24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преамбулу Конституции предлагается дополнить положениями о сохранении национальной самобытности и суверенитета, сообщил сегодня журналистам председатель Конституционной комиссии, председатель КС Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Преамбула Конституции является важнейшей составляющей частью Конституции, в которой изложены основные ценности, идеи, культурно-духовное наследие белорусского народа, который является источником государственной власти. Поэтому сегодня возникла необходимость некоторые положения преамбулы уточнить и дополнить, исходя из объективных факторов общественного и государственного развития в нашей стране", - сказал Петр Миклашевич.

Во-первых, предлагается положение о праве белорусского народа на самоопределение дополнить такими ценностными установками, как сохранение национальной самобытности и суверенитета. "Во-вторых, предлагается дополнить положение сохранением культурно-духовных традиций белорусского народа, которые являются важнейшей составной частью идеологии конституционного правового развития. И третье, хотел бы отметить, что сегодня у нас формируется справедливое общество и этот процесс необходимо отразить. Поэтому предлагается дополнить преамбулу следующим положением, что в Республике Беларусь формируется социально справедливое общество на началах солидарности и общего благосостояния", - добавил председатель КС.

Сегодня проходит седьмое заседание Конституционной комиссии. Рассматриваются изменения преамбулы Конституции Республики Беларусь и конституционных положений об основах конституционного строя.-0-

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