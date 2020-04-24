Предпосылок для ухудшения радиационной обстановки в Беларуси из-за пожаров в Чернобыльской зоне нет

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предпосылок для ухудшения радиационной обстановки в Беларуси из-за пожаров в Чернобыльской зоне в Украине нет. Об этом сообщил начальник службы радиационного мониторинга Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Михаил Коваленко сегодня в пресс-центре БЕЛТА.

"В связи с тем что на ближайшие дни планируется северо-западный и западный перенос воздушных масс, предпосылок для ухудшения радиационной обстановки не наблюдается", - сказал Михаил Коваленко.

Кроме того, по данным синоптиков, в субботу, 25 апреля, по югу Беларуси будут дожди - от небольших до умеренных. "Есть надежда, что эти осадки помогут службам по чрезвычайным ситуациям потушить пожары", - отметил представитель Белгидромета.

Радиационная обстановка на территории Беларуси остается стабильной, превышения радиационных параметров не зафиксировано. "По данным стационарных пунктов наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха и пунктов измерения автоматизированной системы контроля радиационной обстановки, расположенной в зоне влияния Чернобыльской АЭС и Ровенской АЭС, превышений мощности дозы гамма-излучения над установившимися многолетними значениями не выявлено. Уровни мощности дозы, уровни суммарной бета-активности, содержания цезия-137 в пробах атмосферного воздуха соответствовали установившимся многолетним значениям", - пояснил Михаил Коваленко.

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