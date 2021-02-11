Председатель БСЖ: надо укреплять традиционные семейные ценности

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надо всемерно укреплять традиционные семейные ценности. Такую точку зрения выразила корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусского союза женщин, первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, которая участвует в работе VI Всебелорусского народного собрания.

"От Белорусского союза женщин были выдвинуты 135 кандидатур. Наши представители вошли в состав редакционной коллегии, счетной и мандатной комиссий. Но кроме выдвинутых непосредственно БСЖ делегатов есть и представительницы союза женщин, выдвинутые от экономического и агропромышленного блоков народного хозяйства, госорганов, - отметила Елена Богдан. - Всебелорусское народное собрание принимает программу социально-экономического развития. Эта стратегия должна быть наполнена конкретными мероприятиями. Поэтому мы от Белорусского союза женщин внесли в оргкомитет собрания обобщенные предложения, которые услышали на диалоговых площадках. Часть из них будет использована в процессе реализации программы социально-экономического развития на пятилетнюю перспективу".

Женский лидер коснулась тех современных вызовов, с которыми столкнулось наше общество в последнее время. Она считает недопустимым тот поток негатива, который обрушился на страну.

Елена Богдан также считает, что надо переосмыслить взаимоотношения человека и государства: "Пора уходить от потребительского отношения к государству, а выстраивать партнерские отношения. Каждый должен вносить конструктивный вклад в развитие страны".-0-