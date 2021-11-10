Председатель Дятловской организации БСЖ о беженцах: люди убегают от войны и хотят жить в мире

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. То, что сейчас происходит на границе нашей миролюбивой страны, не поддается никакому пониманию. Такую точку зрения выразила корреспонденту БЕЛТА председатель Дятловской районной организации Белорусского союза женщин Елена Васкель, комментируя сложившуюся на белорусско-польской границе ситуацию.

"Мы, женщины, не можем спокойно смотреть на те ужасные условия, в которых находятся мигранты, ведь среди них есть дети и беременные женщины, - подчеркнула представительница Белорусского союза женщин. - Люди убегают от войны, едут в Европейский союз и хотят жить в мире".

"Как матери, дочери, сестры и бабушки, мы переживаем за этих людей и не понимаем, как можно допустить такое отношение в XXI веке. Давайте ценить жизнь людей, мир и спокойствие", - сказала она.-0-

Фото Леонида Щеглова