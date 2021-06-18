Председатель СПК: европейцев меньше всего интересует, будет ли у нашего рабочего зарплата

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейцев меньше всего интересует, будет ли у белорусского рабочего зарплата. Такое мнение корреспонденту высказал член Совета Республики, председатель СПК "Озеры" Гродненского района Александр Шишко.

"Введение необоснованных санкций однозначно отразится на благосостоянии обычных граждан и простых тружеников нашей страны, чьи зарплаты напрямую связаны с тем, будет ли работать "Нафтан" или нет, заберут ли рынки у "МАЗа"-"БЕЛАЗа", введут ли запрет на мясо-молочную продукцию. Европейцев меньше всего интересует, будет ли у рабочего зарплата, а в их семьях достаток и благополучие, - отметил сенатор. - Вместе с тем от введения санкций есть и свои плюсы. Введение продовольственного эмбарго однозначно будет импульсом развития. У сельхозпроизводителей появится еще один стимул наращивать производство, сбыт, вкладывать средства в модернизацию хозяйств и производственных мощностей. И мы уверенно идем к тому, чтобы производство сельхозпродуктов было на 100% отечественным, это шанс проявить себя. Ведь присутствие импортного продовольствия на полках магазинов не давало возможности показать себя в выгодном свете. Но надо быть реалистами - есть направления, которые мы не сможем закрыть в силу расположения и климата".

Отвечая на вопрос, не повлечет ли за собой введение санкций подорожание сельскохозяйственной продукции, Александр Шишко подчеркнул: "Не думаю, что введение продовольственного эмбарго как-то может повлиять на стоимость отечественных товаров. Урожай, конкурентоспособность на рынке, сезонность - вот те параметры, от которых отталкиваются цены. И не будем забывать, что история белорусского народа неоднократно доказывала способность нашей страны преодолевать любые возникшие трудности, безосновательную критику, всякую ангажированность".-0-