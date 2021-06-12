Председатель СПК: последствия санкций затронут интересы всех граждан Беларуси

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным последствием санкций, которые может ввести Евросоюз в отношении Беларуси, станет сильное давление на экономику. В итоге это затронет интересы всех граждан нашей страны. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Совета Республики, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива "Озеры" Гродненского района Александр Шишко.

"Под видом борьбы за демократические ценности целый ряд государств активно способствует дестабилизации обстановки в нашей стране, оказывает агрессивное всестороннее давление на суверенное государство и его граждан. Вместо поддержки и развития против нас развернута массированная информационная агрессия, направленная на формирование крайне негативного образа страны на международной арене. А введение необоснованных санкций в конечном итоге отразится на благосостоянии обычных граждан, - отметил аграрий. - Как сельхозпроизводители, мы завязаны на экспорте мясной и молочной продукции, вместе с тем европейцы не единственные и, самое главное, в некоторых видах продукции не самые крупные потребители белорусских товаров. Несмотря на то, что мы будем вынуждены искать новые рынки сбыта и потеряем за это время доходы, наша страна может переориентировать экспорт достаточно быстро на новые рынки - частично в страны Азии, Африки, Латинской Америки".

Сенатор уверен: белорусская экономика в минимальной степени зависит от США и Евросоюза. "За четверть века удалось создать достаточно эффективную экономическую модель, основанную на сохранении и приумножении промышленной и сельскохозяйственной базы", - резюмировал Александр Шишко.-0-