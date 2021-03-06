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06 марта 2021, 11:52

Председателем Союза поляков в Беларуси избран Александр Сонгин

Фото из архива
Фото из архива

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председателем общественного объединения "Союз поляков в Беларуси" избран Александр Сонгин. Такое решение принято сегодня на X отчетно-выборном съезде СПБ, передает корреспондент БЕЛТА.

Отчет за период между съездами проходит раз в четыре года. Встреча состоялась онлайн, участвовали 79 делегатов из Минска, Гродно, Лиды, Барановичей, Браслава. Кандидатура Александра Сонгина поддержана большинством голосов. Ранее эту должность два срока подряд занимал Мечислав Лысый.

"От чистого сердца благодарю за оказанное мне доверие. Я уже имел возможность познакомиться с планом работы объединения на 2021 год, он содержательный, связан в том числе с Годом народного единства. В то же время мы не только должны продолжать соблюдать традиции, но и с учетом требований времени вносить изменения в намеченные цели. Союз поляков в Беларуси открыт к сотрудничеству и диалогу", - сказал Александр Сонгин.

Как отметил Мечислав Лысый, в объединении происходит много событий. Традиционными мероприятиями, проводимыми с участием и по инициативе СПБ, стали "Казюки" в Гродно, фестиваль "Полонез" в Слониме, проект "Августовский канал в культуре трех народов", Фестиваль польской песни и смотр рождественских коллективов, торжественные мероприятия в дни годовщины битвы под Ленино и многие другие. Кроме того, в разных регионах Беларуси проходят дни и фестивали польской культуры.

По словам Мечислава Лысого, в Беларуси проживают порядка 300 тыс. поляков, а также около 1 млн тех, кто имеет польские корни. "Цель деятельности Союза поляков в Беларуси - поддержание, развитие и популяризация польской культуры, традиций и языка, единение и единство с белорусским народом. В структуре организации насчитывается 65 отделов во всех областях республики, часть из которых объединена в шесть районных отделов, а в Минской области - в областной отдел. Численный состав организации - порядка 4,5 тыс. членов. Своеобразными центрами польской культуры являются Дома польские, в собственности организации 14 из которых активно действуют, два недостроены", - отметил он.

Александр Сонгин родился 12 октября 1969 года в деревне Тарново Лидского района. Окончил Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка по специальности "история", Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности "государственное управление социальной сферой". Избирался депутатом Гродненского областного Совета депутатов 27-го созыва. Является членом Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей. Награжден Почетной грамотой Национального собрания Беларуси, юбилейными медалями.-0-

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