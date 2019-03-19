Представитель Беларуси участвует в четырехмесячном эксперименте по имитации полета на Луну

19 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Представитель Беларуси Даниил Дубарь стал участником четырехмесячного эксперимента SIRIUS-19, имитирующего полет на Луну. Эксперимент стартовал сегодня в Москве на базе Наземного экспериментального комплекса Института медико-биологических проблем Российской академии наук, сообщили БЕЛТА в институте.

Даниил Дубарь вошел в состав дублирующего экипажа. В 2009 году он завершил обучение на кафедре микробиологии Белорусского государственного университета, в 2010 году получил степень магистра биологических наук. В 2017 году окончил аспирантуру Центрального ботанического сада НАН Беларуси по специальности "физиология и биохимия растений". С 2007 по 2010 год работал в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси, с 2011 года и по настоящее время - научным сотрудником в лаборатории биоразнообразия растительных ресурсов Центрального ботанического сада.

Всего в состав основного и дублирующего экипажей вошли 10 человек: кроме представителя Беларуси это граждане России и США.

"Четырехмесячный эксперимент имитирует перелет экипажа из шести человек до Луны с последующим облетом и поиском места приземления, приземление четырех членов экипажа для проведения операций на поверхности, пребывание на орбите Луны для приема транспортных кораблей и дистанционного управления лунным ровером для подготовки базы, последующее возвращение на Землю", - сказал главный менеджер эксперимента Марк Белаковский.

Участникам эксперимента предстоит выполнить около 80 исследований, отработать в лабораторных условиях полет к Луне и высадку на ее поверхность.

Программа SIRIUS реализуется в рамках подготовки к полетам в дальний космос, в первую очередь к работе на окололунной орбитальной станции Deep Space Gateway, о создании которой договорились госкорпорация "Роскосмос" и NASA. Планируется, что первый модуль станции с международным экипажем на борту стартует с Земли в 2022 году. Помимо американских специалистов в программе SIRIUS готовится принять участие Немецкое космическое агентство. Свою заинтересованность подтвердили также ученые из Японии, Италии, Франции и других стран.-0-