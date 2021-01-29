Представитель ВОЗ положительно оценил возможности белорусского здравоохранения по лечению COVID-19

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система здравоохранения в Беларуси способна удовлетворить потребности населения в лечении COVID-19, заявил журналистам специальный представитель регионального директора ВОЗ, глава Странового офиса ВОЗ в Беларуси Масуд Дара, передает корреспондент БЕЛТА.
Говоря о некоторых европейских странах, Масуд Дара отметил, что из-за очень быстрого распространения эпидемии некоторые системы здравоохранения "практически рухнули, будучи неспособными заботиться обо всех пациентах".
"Системы здравоохранения могут справиться с определенным количеством случаев, однако если количество инфицированных возрастает в геометрической прогрессии, как в Италии, то заполняются палаты, коридоры, заполняются всевозможные временно переоборудованные помещения, и в таком случае становится невозможным оказывать надлежащий медицинский уход", - сказал он.
Чтобы страна могла справиться с пандемией, нужно наличие развитой и нормально функционирующей системы здравоохранения, заметил специальный представитель регионального директора ВОЗ.
"В Беларуси - должная система здравоохранения, она в состоянии удовлетворить потребности населения. Однако важно помнить о том, с какими сложностями столкнулись страны при прогрессивном росте количества случаев, поэтому профилактика, информирование и осознанное выполнение простых правил имеют важнейшее значение", - подчеркнул он.
При этом Масуд Дара заметил, что далеко не всем пациентам требуется госпитализация и вообще посещение учреждения здравоохранения, поэтому важно думать о возможностях удаленного, дистанционного консультирования.-0-
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