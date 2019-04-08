Представитель ВС Беларуси принимает участие в инспекции на территории Великобритании

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель Вооруженных Сил Беларуси в соответствии с положениями Венского документа 2011 года 7-11 апреля принимает участие в инспекции на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Представитель Беларуси входит в состав российской инспекционной группы. "Целью является проверка, что проводимое в указанном для инспекции районе многонациональное учение Joint Warrior-2019/1 не превышает предельные уровни для военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями Венского документа 2011 года", - отметили в Минобороны.-0-
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