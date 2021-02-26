Представители Администрации Президента проведут в марте выездные приемы и встречи в коллективах

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Президента Беларуси продолжает на плановой основе проводить выездные приемы граждан и представителей юридических лиц в регионах. Очередные мероприятия пройдут в течение марта, сообщает БЕЛТА.

Личные приемы организуются для выявления актуальных проблем жизнеобеспечения населения, вызывающих обеспокоенность людей и требующих оперативного решения. При этом наряду с проведением выездных приемов в стационарных условиях рай- и горисполкомов более широко будут практиковаться встречи с трудовыми коллективами предприятий и организаций различных форм собственности. После завершения таких встреч состоятся целевые личные приемы работников этих предприятий.

Уже 1 марта помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк пообщается с трудовым коллективом ОАО "Ольса" и для отдельных работников предприятия проведет личный прием.

На следующий день, 2 марта, в столице состоится встреча помощника Президента - инспектора по городу Минску Александра Барсукова с трудовым коллективом ООО "МотоВелоЗавод", после чего состоится его личный прием для работников предприятия.

Аналогичная программа на 2 марта и у помощника Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерия Бельского: у него запланирована встреча в коллективе и личный прием работников Белорусской государственной сельхозакадемии в Горках.

Также несколько мероприятий запланировано на 4 марта. Заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой пообщается с коллективом ОАО "Гомсельмаш" и отдельных работников примет лично.

В этот же день помощник Президента - инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик встретится с трудовым коллективом ОАО "Ивацевичидрев" и проведет личный прием граждан из числа работников предприятия.

А также в Осиповичском районе побывает помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк. Предстоит встреча с трудовым коллективом и личный прием работников филиала "Елизово" ОАО "Гродненский стеклозавод".-0-