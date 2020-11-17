Представители четырех стран обсудят информатизацию на конференции в НАН

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ХIХ Международная конференция "Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2020)" пройдет 19 ноября в Объединенном институте проблем информатики Национальной академии наук Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.
"Ежегодный форум посвящен цифровой трансформации. В конференции примут участие представители 48 научно-исследовательских организаций, учреждений высшего образования, республиканских органов государственного управления и деловых кругов из Беларуси, России, Украины и Узбекистана", - рассказали в пресс-службе.
Цель конференции - проанализировать состояние и проблемы информатизации экономики, социальной сферы, государственного управления и системы НТИ в Беларуси и за рубежом. Также будет обсуждаться разработка новых подходов к научно-методическому обеспечению развития информатизации и информационного общества (IT-страны, IT-государства), создание информационных технологий и инфраструктуры.
Во время конференции будут организованы информационные выставки и выставка научных разработок в области искусственного интеллекта и цифровых технологий.
Организаторы форума - Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси, Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы, Центральная научная библиотека им.Я.Коласа НАН и Республиканская научно-техническая библиотека.-0-