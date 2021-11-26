Представители научного сообщества стран СНГ приняли декларацию в контексте глобальных вызовов

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятием декларации "Наука в контексте глобальных вызовов" завершился III Форум ученых государств - участников Содружества Независимых Государств. В мероприятии, проходившем 25-26 ноября в Минске, приняли участие более 150 руководителей и ведущих ученых академий наук и крупнейших научных и исследовательских центров, учебных организаций стран СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В декларации обозначены общие принципы, цели и задачи сотрудничества в научной сфере, ключевые направления взаимодействия и особенности фундаментальных исследований современного этапа. Декларация составлена по результатам работы трех секций форума.

Открывая итоговое заседание, заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Бекетжан Жумаханов отметил, что развитию и укреплению интеграционных процессов в сфере науки на протяжении всего периода существования СНГ уделялось особое внимание. Главным достижением можно считать сохранение общего научного и образовательного пространства, укрепление связей и расширение контактов между сообществом ученых и научными организациями стран Содружества.

"В современных условиях углубления и диверсификации интеграционных процессов на пространстве СНГ, необходимости обеспечения устойчивого развития государств Содружества в контексте перехода к цифровой модели экономики многократно увеличивается значение науки, прежде всего фундаментальной, как одной из главных основ процветания и благополучия будущих поколений", - заявил Бекетжан Жумаханов.

Взаимодействие в научной сфере основывается на стратегии взаимовыгодного и равноправного сотрудничества. Базисными при этом выступают такие принципы, как сохранение и дальнейшее развитие исторических и культурных связей народов стран СНГ, объединение усилий для реализации национальных интересов при выполнении научных программ и проектов, формирование взаимовыгодных партнерских отношений научных организаций стран СНГ, а также гибкость форматов коллективного сотрудничества и механизмов принятия решений при реализации совместных научных исследований.

Научно-техническая политика, проводимая государствами Содружества, направлена на объединение усилий ученых стран СНГ в поиске новых форм взаимодействия в сфере научных исследований для решения проблем по модернизации национальных социально-экономических систем и повышению уровня благосостояния и качества жизни людей.

По мнению дипломата, форумы ученых стран Содружества способствуют развитию механизмов научной дипломатии как особой формы международного научно-технического сотрудничества. Они становятся заметными событиями в гуманитарной сфере.

Первый день форума ученых проходил на базе Национальной академии наук, где состоялись пленарное заседание и три круглых стола: "Состояние и перспективы развития фундаментальной науки", "Совершенствование научного сотрудничества в цифровую эпоху", "Инновационные научные исследования". Во второй день в Исполнительном комитете СНГ были обобщены результаты работы по секциям, заслушаны доклады руководителей научных делегаций стран Содружества. В рамках форума состоялись также заседание Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств СНГ и Съезд научных советов Международной ассоциации академий наук.-0-

Фото Исполкома СНГ