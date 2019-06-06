Представители силовых ведомств участвуют в турнире по компакт-спортингу под Минском

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный турнир по компакт-спортингу среди государственных органов, входящих в систему обеспечения национальной безопасности Беларуси, проходит под Минском, передает корреспондент БЕЛТА.

Компакт-спортинг относится к числу, пожалуй, самых зрелищных дисциплин стендовой стрельбы. Беларусь уже принимала чемпионат Европы по этому виду спорта, финал Кубка мира по стендовой стрельбе, в которых приняли участие сильнейшие стрелки мира. Этот вид спорта включен в программу II Европейских игр.

В сегодняшнем турнире участвуют представители МВД, МЧС, КГБ, Службы безопасности Президента, Департамента финансовых расследований КГК, Госпогранкомитета, Следственного комитета, Госкомитета судебных экспертиз, Государственного таможенного комитета, Генеральной прокуратуры, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси, Белорусского общества охотников и рыболовов.

Соревнования проводятся по официальным международным правилам в командном и личном зачете. По результатам квалификационной стрельбы определят команду-победителя и команды-призеры, в личном зачете - шесть участников финала. По итогам финальной стрельбы станут известны победитель и призеры в личном первенстве. Имена лучших назовут 7 июня.

Как отметил министр внутренних дел Игорь Шуневич, нынешние соревнования станут не только состязанием профессионалов, но и местом общения, укрепления спортивных и культурных связей. Такие мероприятия дают прекрасную возможность получить заряд положительных эмоций, бодрости и оптимизма.

Игорь Шуневич

Турнир проходит на полигоне стендовой стрельбы Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов Департамента охраны Министерства внутренних дел (Минский район, деревня Горани). "Этот спортивный объект был задуман как место обучения в первую очередь курсантов, которые проходят здесь подготовку и переподготовку по милицейским специальностям для овладения навыками стендовой стрельбы, - сказал Игорь Шуневич. - Этот вид развивает такие востребованные для сотрудника органов внутренних дел качества, как быстрота реакции, внимательность, концентрация". Тренировки на полигоне проходят постоянно.

Здесь же участники соревнования заложили аллею в честь проведения II Европейских игр в Минске.-0-

Фото Оксаны Манчук