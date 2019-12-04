Представители стран СНГ обсудят в Минске сотрудничество в охране труда

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседания рабочих групп по подготовке проектов рекомендаций по оценке условий труда на рабочих местах и согласованных требований к осуществлению надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране труда состоятся 5-6 декабря в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Разработка документов предусмотрена приоритетными мероприятиями по формированию общего рынка труда и регулированию миграции рабочей силы на 2017-2020 годы. Этот вопрос рассматривался на заседании Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения стран СНГ в октябре в Баку, где было решено создать соответствующие рабочие группы экспертов. Проекты были подготовлены Министерством труда и социальной защиты населения Казахстана с учетом информации, полученной от уполномоченных органов Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

"Принятие рекомендаций и согласованных требований будет способствовать совершенствованию политики в области охраны труда и социального страхования, созданию новых, сохранению и повышению качества существующих рабочих мест, обеспечению безопасности жизни и здоровья работников, повышению конкурентоспособности и качества трудовых ресурсов", - отметили в пресс-службе.

Планируется, что участие в заседаниях рабочих групп примут представители Армении, Беларуси, Казахстана, России, Узбекистана, а также базовых организаций стран СНГ по нормированию труда и Межпарламентской ассамблеи государств Содружества.-0-