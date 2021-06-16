Представители трудовых коллективов призывают Евросоюз прекратить подавление экономики Беларуси - ФПБ

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители трудовых коллективов призывают Евросоюз прекратить подавление экономики Беларуси. Сотни соответствующих обращений с предприятий всех сфер экономики направлены в адрес Европейского союза. Об этом было заявлено сегодня на заседании президиума Совета Федерации профсоюзов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

"Те, кто за рубежом призывает к санкциям, прикрываются именем белорусских работников - мол, трудящиеся сами хотят остаться без работы и заработной платы. С таким лицемерием эти же люди в конце концов заявят, что белорусы просили и войну начать против нашей страны в 1941-м, - отметил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. - В реальности же мы видим, что люди хотят иметь стабильную работу, заработную плату, жить в спокойной стране. Но западные политики слышать этого не хотят и продолжают игнорировать мнение миллионов трудящихся. И мы понимаем, что угрозы новых санкций - это не что иное, как попытка запугать и наказать белорусов за то, что они не поддались призывам разрушить свою экономику и свою страну. Поскольку любые санкции в конечном итоге бьют по людям - это сегодня открыто подтверждают и в самом Евросоюзе".

Следует отметить, что обращения в Европейский союз отправили как представители работников реального сектора экономики - энергетики, строительства, промышленности, сельского, лесного хозяйства, транспорта и других, так и бюджетной сферы. Так, работники предприятий энергетики однозначно заявляют: "Мы хотим стабильно работать, получать заработную плату, содержать свои семьи, учить детей", и призывают еврочиновников отказаться от дискриминационной в отношении белорусов политики.

Представители ряда строительных организаций отмечают, что санкции в первую очередь "негативно скажутся на стабильности и работе предприятий, экспорте белорусских товаров, в конечном итоге приведут к снижению жизненного уровня белорусского народа, сокращению рабочих мест и созданию социальной напряженности в трудовых коллективах". Люди опасаются за будущее детей и внуков, так как не чувствуют уверенности в завтрашнем дне из-за введения санкций и призывают еврочиновников остановить давление на Беларусь.

О несправедливости и незаконности санкций говорят и работники образования, культуры, здравоохранения.

"В результате незаключенных промышленных контрактов, сорванной реализации подписанных договоров, недопоставок определенной продукции, остановки платежей подрывается социальная сфера, - говорится в обращении медиков. - Мы обеспокоены тем, что санкциями будут затронуты социальные программы, направленные на укрепление здоровья народа, поддержку рождаемости, многодетных семей, пенсионного обеспечения граждан. Мы призываем вас не ограничивать нас в возможностях строить наше будущее".

Как подчеркнули в Федерации профсоюзов, отказ западных политиков учитывать интересы реальных людей дискредитирует страны Европейского союза и разрушает основы мирового порядка, действующего последние десятилетия.-0-