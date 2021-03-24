Представители ВС Беларуси и России обсуждают перспективы развития объединенной системы связи

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с Планом сотрудничества между министерствами обороны Беларуси и России на 2021 год с 23 по 26 марта в Москве проходит рабочая встреча представителей вооруженных сил России и Беларуси по вопросам развития и создания перспективных средств и комплексов связи военного назначения в интересах сопряжения их с полевыми системами связи вооруженных сил двух стран. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Делегацию Вооруженных Сил Беларуси возглавляет начальник связи Вооруженных Сил - начальник управления связи Генерального штаба ВС Олег Мищенко.

На повестку дня вынесены перспективы дальнейшего двухстороннего сотрудничества в области военной связи. В ходе заседания будут рассмотрены вопросы, касающиеся совместной разработки и создания средств и комплексов связи, а также порядок сопряжения территориальной системы связи вооруженных сил Беларуси и России в интересах развития и совершенствования объединенной системы связи РГВ(С).

"Обсуждаются также вопросы о порядке организации и проведения конкурса "Уверенный прием", проводимого в рамках Армейских международных игр - 2021, который в этом году снова пройдет на территории нашей страны. Рабочая встреча проходит в дружественной и деловой обстановке, на которой определяются направления развития военной связи РГВ(С)", - добавили в ведомстве.-0-