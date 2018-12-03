Представительница Беларуси стала обладательницей титула "Мисс топ-модель Европы"

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительница Беларуси на конкурсе Miss Supranational 2018 Маргарита Мартынова стала обладательницей титула "Мисс топ-модель Европы". Финальное шоу состоится 7 декабря. Версию престижного телевизионного конкурса красоты 15 декабря в вечернем эфире покажет телеканал ОНТ, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь телеканала Светлана Тихонова.

"Приятная новость пришла из Варшавы, где проходит подготовка к финалу одного из самых престижных конкурсов красоты ‑ Miss Supranational 2018. Всего за корону борются девушки из более 70 стран мира. Представительница Беларуси Маргарита Мартынова уже стала обладательницей титула "Мисс топ-модель Европы", - рассказала Светлана Тихонова.

Маргарита Мартынова родом из Слонима, девушке 22 года. Она окончила филологический факультет Гродненского государственного университета имени Янки Купалы по специальности "современные иностранные языки" и сейчас работает учителем в средней школе №39 Гродно.

Как сообщалось, в мае этого года Маргарита Мартынова завоевала титул "I Вице-мисс Беларусь". Годом ранее девушка стала первой на конкурсе "Королева красоты - Мисс Гродно". В 2016 году Маргариту признали самой красивой девушкой в ГрГУ им. Янки Купалы. -0-