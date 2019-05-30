Преемственность и стабильность должны лежать в основе предложений по корректировке Конституции - КС

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основными критериями для выработки предложений по корректировке Основного закона страны служат непрерывность конституционного развития, преемственность и стабильность. Об этом сегодня журналистам заявил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко направил приветствие участникам международной конференции по вопросам конституционного развития "Проведение данного форума имеет первостепенное значение для обмена опытом в области защиты конституционных ценностей", - говорится в приветствии.

Петр Миклашевич отметил, что в работе над предложениями необходимо учитывать, что Конституция - это системный документ, который комплексно регулирует правоотношения в обществе и государстве. "Здесь надо обеспечить непрерывность конституционного развития, преемственность и стабильность. Исходя из этих критериев необходимо вырабатывать предложения по корректировке", - сказал он.

Председатель Конституционного суда напомнил, что Основной закон Беларуси создавался в непростой период перехода от советской системы государственного строительства и общественного устройства к новым их формам. Время показало, что выработанные тогда конституционные положения дали возможность в течение 25 лет обеспечивать стабильное и устойчивое развитие общества и государства. Однако конституционное развитие продолжается, изменяются общественные отношения. Исходя из этого глава государства обозначил возможность корректировки определенных положений Конституции.

Председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич

Конституционный суд проводит в этом направлении определенную работу, в частности сравнительный анализ конституционных положений других стран. В тоже время Петр Миклашевич подчеркнул, что Конституцию в Беларуси должны "совершенствовать исходя из объективных реалий, которые существуют в обществе и государстве".

Сегодня в Минске стартовала двухдневная международная конференция "Современное конституционное развитие: роль конституционного контроля в конституционализации права". Она приурочена к 25-летию Конституции и образования КС Беларуси. В форуме принимают участие делегации конституционных судов Азербайджана, Армении, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России, Чехии, руководство Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия), парламентарии, ученые.-0-

Конституционный суд Беларуси работает в русле международной правовой мысли - Рыженков Об этом сегодня заявил первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков на открытии международной конференции "Современное конституционное развитие: роль конституционного контроля в конституционализации права".

Председатель Конституционного совета Казахстана Кайрат Мами

Фото Максима Гучека