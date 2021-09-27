27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преимущественно без осадков будет на этой неделе в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На предстоящей неделе в Беларуси будет преобладать антициклональный характер погоды, а это значит, что нас ждет спокойная без существенных осадков погода, лишь в четверг и пятницу на крайние западные районы страны сместится малоактивный фронтальный раздел, который обусловит там кратковременные дожди. Вместе с тем во второй половине недели с ростом атмосферного давления по востоку страны облаков станет меньше и здесь на почве и в воздухе ожидаются заморозки от нуля до минус 3 градусов", - отметили синоптики.

Во вторник, 28 сентября, ожидается преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер будет северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха в ночные часы составит плюс 1-7 градусов, в дневные - плюс 10-16.

В среду, 29 сентября, также будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный умеренный, днем по юго-западу порывистый. Температура воздуха ночью будет на уровне 1-7 градусов тепла, в отдельных районах на почве возможны слабые заморозки от нуля до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется до 8-15 градусов тепла.

В четверг, 30 сентября, прогнозируется преимущественно без осадков, лишь днем по крайнему западу страны пройдут кратковременные дожди. Ветер будет юго-восточный умеренный, днем по западу порывистый. Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов, на большей части территории республики на почве и местами в воздухе будут заморозки от нуля до минус 3. Днем воздух прогреется до плюс 9-15, в юго-западных районах местами до плюс 17 градусов.

В пятницу, 1 октября, будет преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по западу страны пройдут небольшие кратковременные дожди, возможен слабый туман. Температура воздуха в ночные часы составит плюс 1-8 градусов, местами по стране, а по Могилевской и Гомельской областям на большей части территории ожидаются заморозки от нуля до минус 3 градусов. Дневная температура воздуха будет 10-16 градусов тепла.

В субботу и воскресенье, 2-3 октября, также прогнозируется преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Температура воздуха ночью составит плюс 1-8, местами по востоку страны возможны заморозки от нуля до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 11-18 градусов.-0-

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