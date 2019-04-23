Пресс-конференция о развитии радиационной медицины, лучевой диагностики и терапии пройдет в БЕЛТА 25 апреля

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Развитие радиационной медицины, лучевой диагностики и терапии в Республике Беларусь" состоится в пресс-центре БЕЛТА 25 апреля в 12.00.

В пресс-конференции примут участие представители Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им.Н.Н.Александрова, Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека, Минского городского клинического онкологического диспансера.

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