Пресс-конференция о развитии радиационной медицины, лучевой диагностики и терапии пройдет в БЕЛТА 25 апреля

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Развитие радиационной медицины, лучевой диагностики и терапии в Республике Беларусь" состоится в пресс-центре БЕЛТА 25 апреля в 12.00.
В пресс-конференции примут участие представители Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им.Н.Н.Александрова, Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека, Минского городского клинического онкологического диспансера.
Аккредитация СМИ обязательна. Зарегистрироваться можно по телефонам (017) 327-24-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-
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