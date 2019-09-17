Пресс-конференция об энергоэффективности многоквартирных жилых домов пройдет в БЕЛТА 19 сентября

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "О подходах по реализации указа № 327 "О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов" состоится в пресс-центре БЕЛТА 19 сентября в 11.00.

Президент Беларуси 4 сентября 2019 года подписал указ №327 "О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов". Документом определяются условия и механизмы участия собственников жилых и нежилых помещений в финансировании энергоэффективных мероприятий по снижению потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах, сокращению затрат на отопление и повышению потребительских характеристик таких домов.

Согласно указу решение о проведении названных мероприятий на добровольной основе принимает общее собрание участников совместного домовладения, если за него проголосовали собственники, обладающие более чем двумя третями голосов.

Предусматривается, что в финансировании энергоэффективных мероприятий возможно долевое участие бюджета и собственников, а также привлечение на эти цели других источников, включая заемные средства международных кредитно-финансовых организаций.

О том, в каком порядке собственники будут возмещать затраты, как будет определяться размер возмещения и других нюансах документа, расскажут на пресс-конференции представители Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.

Аккредитация СМИ обязательна. Зарегистрироваться можно по телефонам (017) 327-24-47, (044) 583-84-04 (+Viber, Telegram), электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г. Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-