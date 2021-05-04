Преступлений против жизни и здоровья становится меньше - МВД

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске проходит заседание коллегии МВД. В нем принимает участие государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Информацию об этом опубликовала в официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Основная тема обсуждения - эффективность работы милиции по предупреждению тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан.

По итогам первого квартала количество убийств снизилось на 20% (с 78 до 62), умышленных причинений тяжких телесных повреждений - на 18% (с 214 до 175), в том числе совершенных в быту, состоянии алкогольного опьянения, общественных местах, ранее судимыми. На четверть сократилось и количество погибших в результате этих деяний.

Министр внутренних дел Иван Кубраков отметил, что причин для самоуспокоения нет, и нацелил на предметную работу с гражданами, от которых наиболее вероятно ожидать совершения противоправных деяний.

По его мнению, дальнейшая деятельность должна строиться с использованием всех имеющихся возможностей для реализации мер общей и индивидуальной профилактики, в том числе в этот процесс необходимо активно вовлекать госорганы и широкие слои населения.-0-

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