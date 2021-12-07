Презентации компаний и трудоустройство: в БГУ пройдет карьерный форум для студентов

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ в онлайн-режиме 9-10 декабря пройдет карьерный форум для студентов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Акция направлена на поддержку обучающихся в поиске первого рабочего места, обеспечение эффективного взаимодействия с заказчиками кадров. Студентов ждут онлайн-лекции и встречи, благодаря которым они узнают о карьерных возможностях и повысят уровень профессиональных компетенций. Среди потенциальных работодателей будут представлены около 10 юридических, транспортно-логистических, аудиторско-консалтинговых, IT-компаний и предприятий.

Программа форума включает работу двух виртуальных площадок. На первой состоятся презентации компаний и организаций. Общение с работодателями пройдет посредством видеоконференции. Студенты получат консультации по трудоустройству, узнают о вакансиях, критериях оценки соискателей и требованиях к кандидатам.

На второй площадке запланирована серия быстрых онлайн-собеседований, которые организуются для адаптации студентов для прохождения в будущем интервью с потенциальными работодателями. Это позволит будущим специалистам оценить профессиональный уровень и коммуникационные навыки.

На форум приглашаются студенты всех факультетов и образовательных институтов БГУ. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке по 8 декабря.

Организатором мероприятия выступает Центр профориентации, студенческого администрирования и трудоустройства БГУ и Студенческий совет по качеству образования.-0-