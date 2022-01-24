Презентации лучших товаров ЕАЭС будут проводить на Евразийском экономическом форуме

24 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Презентации лучших товаров стран Евразийского экономического союза будут проводить на ежегодном Евразийском экономическом форуме. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.
"Совет ЕЭК поддержал инициативу блока промышленности и агропромышленного комплекса комиссии, которая устанавливает правовые основы для возможности презентации лучших товаров государств Евразийского экономического союза, определенных в том числе по итогам проведения национальных конкурсов качества, в рамках выставочной части Евразийских экономических форумов", - сказала Ия Малкина.
По ее словам, проведение таких выставок позволит создать дополнительные стимулы для улучшения качества и повышения конкурентоспособности продукции стран союза, обеспечить информационную поддержку товаров евразийских производителей для их эффективного продвижения как внутри союза, так и на экспорт. Проведение выставок лучших товаров ЕАЭС в рамках Евразийских экономических форумов также позволит повысить статус и привлекательность национальных конкурсов качества государств ЕАЭС.
"В развитие данной темы члены Совета ЕЭК обсудили предложение Кыргызстана о тематике и сроках проведения Евразийского экономического форума в 2022 году. Форум проводится в государстве, председательствующем в органах ЕАЭС. Мероприятие будет приурочено к очередному заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которое запланировано на 27 мая 2022 года в Бишкеке в очном формате", - отметила Ия Малкина.
Форум ориентирован на участие в нем первых лиц государств ЕАЭС, руководителей крупного, среднего и малого бизнеса, органов государственной власти, а также руководителей и членов правительств третьих стран, представителей международных, научных и образовательных организаций, заинтересованных в развитии взаимодействия с ЕАЭС.
"По предложению кыргызской стороны целями проведения мероприятия станут дальнейшее развитие экономического сотрудничества государств-членов, формирование кооперационных связей между хозяйствующими субъектами и достижение синергетического эффекта от объединения инвестиционного и инновационного потенциалов государств-членов, раскрытие их экспортного потенциала", - добавила официальный представитель ЕЭК.-0-