Президентская библиотека Турции получила в дар коллекцию белорусских книг

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для продвижения белорусско-турецкого сотрудничества в гуманитарной сфере 18 декабря при поддержке посольства Беларуси в Турции директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский посетил Президентскую библиотеку Турции, официальное открытие которой состоялось в октябре. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Турции.

Библиотека выстроена внутри президентского комплекса в Анкаре. Для широкой публики она откроет свои двери в 2020 году. Здесь можно будет найти книги не только о культуре, науке, искусстве и философии Турции, но и основные произведения ведущих культур и цивилизаций мира. Библиотека станет своеобразным окном Турции в мир.

Во время встречи с президентом библиотеки Айханом Туглу Роман Мотульский рассказал о книжной культуре Беларуси и значимости сохранения культурных ценностей, познакомил с издательскими проектами Национальной библиотеки по факсимильному воспроизведению ценных книжных памятников Беларуси. В качестве подарка турецкой стороне были переданы факсимильные издания "Книжное наследие Франциска Скорины" и "Букварь", а также копия фрагмента татарского китаба из фондов Национальной библиотеки.

Коллекцию Президентской библиотеки Турции также пополнил комплект книг проекта "Беларусь сегодня". Эта библиотека стала 23-м учреждением, получившим в дар издания, наиболее полно отражающие социально-экономическую и политическую жизнь Беларуси, ее многовековую историю и культуру.

В этот же день Роман Мотульский посетил Национальную библиотеку Турции. Взаимодействие двух библиотек было начато в 2010 году с подписания соглашения о сотрудничестве. В 2018 году с турецкой стороной был заключен меморандум о взаимопонимании, соответствующий современным потребностям двух библиотек. Во время встречи с руководителем библиотеки Зульфи Томаном были обсуждены перспективы развития сотрудничества в области библиотечного дела, проведения совместных научных проектов и исследований.

Кроме того, 17 декабря при поддержке генерального консульства Беларуси в Стамбуле состоялась встреча Романа Мотульского с ректором Стамбульского университета Махмутом Аком, старейшего университета страны, основанного в 1453 году. Стороны обсудили возможности сотрудничества в образовательной сфере, а также условились о проведении весной 2020 года на территории университета выставки, посвященной 75-летию Великой Победы во Второй мировой войне.

С целью развития дальнейшего взаимодействия с университетом был подписан протокол о сотрудничестве.

На встрече с директором библиотеки Стамбульского университета Первин Безирджи стороны обсудили перспективы сотрудничества и договорились содействовать совместным исследовательским проектам, организовывать взаимные визиты, конференции, семинары, мастер-классы и выставки, обмениваться научными документами.-0-

Фото посольства Беларуси в Турции