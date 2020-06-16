При нынешних темпах потепления через 30 лет в Беларуси будут принципиально новые агрометеоусловия - ученый

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. При нынешних темпах потепления через 30 лет в Беларуси будут принципиально новые агрометеоусловия, сообщил сегодня журналистам директор Института природопользования НАН Беларуси Сергей Лысенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проблемы деградации и эрозии почв надо рассматривать в контексте изменения климата. В Беларуси сейчас в связи с изменением климата формируются новые агрометеорологические условия, - отметил Сергей Лысенко. - Надо иметь в виду, что если темпы (потепления - прим. БЕЛТА) сохранятся, то через 30 лет на всей территории Беларуси будут принципиально новые агрометеорологические условия, которых сейчас нет. То есть те активные температуры, которые сейчас у южных границ, через 30 лет будут на северной границе Беларуси".

По его словам, приспосабливаться к новым условиям можно с помощью мер в лесном, сельском хозяйстве. "Но ключевым фактором обеспечения благоприятного агрометеорологического режима на территории Беларуси будет сохранение и удержание доступных на региональном уровне ресурсов влаги", - считает ученый.

Проблема и том, что быстрое потепление увеличивает потенциальное испарение, которое не компенсируется количеством выпадающих осадков. "Если в 80-90-х годах положительный баланс между годовой суммой осадков и годовой испаряемостью был больше нуля на всей территории Беларуси, то отрицательный баланс в текущем столетии наблюдается уже на всей территории Гомельской и Брестской областей", - пояснил Сергей Лысенко.

Сейчас линия нулевого баланса проходит на южной границе Гродненской, Минской и Могилевской областей. "Эта граница нулевого баланса, где количество осадков равняется испаряемости, продвигается с юга на север со скоростью около 19 км в год", - уточнил директор Института природопользования НАН.

Примерно с 2012 года вновь возобновилось зимнее потепление. "Оно было с 60-х годов до начала 90-х, потом было потепление летнее. А сейчас опять зимнее потепление", - отметил Сергей Лысенко. Отсутствие снежного покрова в свою очередь ведет к недостатку воды весной. При этом рост летних температур примерно с 2011 года замедлился.

"Все эти процессы - часть естественного цикла длительностью около 30 лет, т.е. еще лет 20 такие процессы будут происходить. Они накладываются на тренд антропогенного глобального потепления. Это не означает, что после цикла температура вернется к прежнему уровню, есть более значимый тренд - антропогенный", - обратил внимание директор Института природопользования НАН.-0-