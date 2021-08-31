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31 августа 2021, 13:42

При получении белорусского ВНЖ или гражданства россияне смогут не менять водительские права - депутат

Фото из архива
Фото из архива

31 августа, Оршанский район /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты планируют принять законопроект, одна из норм которого позволит гражданам Российской Федерации при получении белорусского вида на жительство (ВНЖ) или гражданства не менять водительское удостоверение на национальное. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Игорь Комаровский, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, Союзное государство - самое глубокое интеграционное образование с точки зрения проработки законодательства и совместных программ и проектов. Депутаты парламентов двух стран регулярно обсуждают проекты для улучшения жизни белорусов и россиян, создания одинаковых условий в наших государствах. "Наша комиссия по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи в Палате представителей работает над законопроектом о дорожном движении, планируем на ближайшей сессии во втором чтении его принять. В документе будет важная норма, позволяющая лицам, обладающим водительскими удостоверениями Российской Федерации, при получении вида на жительство в Беларуси или гражданства не менять свое удостоверение на национальное. Оно будет действовать до конца своего срока", - отметил Игорь Комаровский.

Он добавил, что также идет речь о необходимости снятия барьеров в транспортной сфере. Беларусь предлагает уйти от разрешительной системы международных автомобильных грузовых перевозок и более тесно работать в этом направлении. Это позволит получить экономические выгоды обеим странам.

Председатель Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту Союза Беларуси и России, депутат Госдумы Артем Туров подчеркнул, что комиссия работает над созданием равных условий для хозяйствующих субъектов. "Работаем над созданием единого полиса автострахования в Союзном государстве, который упростит жизнь белорусам и россиянам, особенно живущим в приграничье и перемещающимся наиболее концентрированно", - сказал парламентарий.

Вторая часть семинара пройдет в сентябре в Смоленске. "Как представитель Смоленской области могу сказать, что у нас работают в регионе сотни белорусских компаний, которые создают новые производства. В Беларуси появляются новые компании с российским капиталом, которые не имеют аналогов в мире. К примеру, вчера посмотрели в Могилевской области предприятие "Омск Карбон Могилев". Оно будет создавать новые виды углепластика, новый подход в этой отрасли", - добавил Артем Туров.

Очередное заседание постоянно действующего при Парламентском собрании Союза Беларуси и России семинара по вопросам строительства Союзного государства проходит 30-31 августа в Орше. Его темой стало совершенствование правовых основ межрегионального взаимодействия в Союзном государстве в экономической и гуманитарной сферах. Сегодня участники ознакомились с работой логистического комплекса в особой экономической зоне "Бремино-Орша".

Работа семинара продолжится 7-8 сентября в Смоленске, где будет обсуждаться гуманитарное сотрудничество регионов России и Беларуси. По итогам заседаний в Орше и Смоленске планируется подготовить практические рекомендации, которые будут направлены министерствам и ведомствам двух государств, другим заинтересованным структурам.-0-

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