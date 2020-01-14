При строительстве жилья за счет средств граждан застройщикам ограничат рентабельность до 5%

14 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. При строительстве жилья за счет средств граждан застройщикам установят предельную рентабельность не выше 5%. Такая норма заложена в проекте указа, который сегодня рассматривался на совещании Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета Министров, рассказал журналистам вице-премьер Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главой государства поддержан проект указа. В этом указе предлагается застройщикам, которые строят жилье с привлечением средств граждан, установить предельную рентабельность не выше 5%. Также предлагается, что в случае, если застройщик будет строить жилье за счет собственных средств и затем его реализовывать гражданам, то эта норма распространяться не будет. Кроме того, эта норма не будет распространяться на строительство жилья для юридических лиц", - сказал вице-премьер.

По его словам, данная норма также не будет распространяться на инвестиционные договоры, которые были заключены ранее или в течение полугода после принятия указа.

Владимир Кухарев подчеркнул, что принятие указа и реализация заложенных в нем подходов позволят снизить стоимость жилья для всех категорий граждан. На сегодняшний день жилье с 5-процентным ограничением рентабельности уже строится в рамках господдержки для нуждающихся. "А сейчас этот нормативный акт распространится на все категории граждан", - отметил вице-премьер.

Отвечая на вопрос, насколько обосновано ограничение именно в 5%, Владимир Кухарев заверил, что необходимые расчеты были проведены, подобный опыт уже использовался в том числе при строительстве коммерческого жилья.

Не будет экономии и на качестве работ. В этой связи Владимир Кухарев пояснил, что строительство так или иначе будет проводиться в рамках цен и расходов, которые закладываются в сметную стоимость квадратного метра. "Поэтому строительные организации здесь ни в коем случае не пострадают. Вопрос состоит в том, чтобы ограничивать именно прибыль застройщика - разницу между стоимостью и ценой при продаже квадратного метра", - отметил вице-премьер.

Он также рассказал, что в настоящее время средняя стоимость продажи квадратного метра в Беларуси составляет Br2 тыс. 78. "Но она в различном диапазоне. Допустим, в Гродненской области стоимость продажи составляет Br1,2 тыс., в Минске - Br2,7 тыс.", - сказал Владимир Кухарев.-0-