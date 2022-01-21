Прибывшая из Пекина вакцина против COVID-19 будет предложена всем желающим

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси Се Сяоюн

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная партия китайской вакцины против COVID-19 будет использована для вакцинации всех желающих, сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметил, что китайская вакцина Vero Cell используется для массовой вакцинации, и на сегодня она есть в наличии в учреждениях здравоохранения. "Мы продолжим ее использовать для вакцинации всех категорий населения, всех, кто пожелает это сделать", - сказал он.

Дмитрий Пиневич и Чрезвычайный и Полномочный посол Китая в Беларуси Се Сяоюн подписали документы по передачи 3 млн. вакцин против COVID-19

Очередная партия препарата из Пекина уходит на контроль качества. Поскольку это уже не первая поставка, будут минимизированы все бюрократические процедуры, сказал Дмитрий Пиневич. "Поэтому загружаем и через неделю она уже будет поступать как дополнение к существующим вакцинам", - уточнил он, добавив, что препарат не требует каких-то особых условий хранения и у него хороший срок годности.

Впервые в Беларусь прибыла такая большая партия вакцины. В состав груза из Пекина, который сегодня доставлен в Национальный аэропорт Минск, вошли 1,5 млн доз вакцины Vero Cell и более 1,5 млн шприцев, которые правительство КНР предоставило Беларуси в рамках гуманитарной помощи, а также 1,5 млн доз аналогичной вакцины, приобретенной белорусской стороной в рамках коммерческой закупки.

Говоря о той части груза, который был закуплен, Дмитрий Пиневич подчеркнул, что китайские партнеры предложили эксклюзивные цены. "Поверьте мне, это хорошие, эксклюзивные цены, которые предоставлены нашей стране. Это, безусловно, явилось фактором при переговорах наших лидеров", - сказал министр.

Договоренность о передаче Беларуси 1,5 млн доз вакцины была достигнута в ходе телефонного разговора Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина 10 января 2022 года.

Фото Минздрава

Дмитрий Пиневич напомнил, что это пятая партия китайской вакцины, которая поступила в Беларусь. Суммарно Китай предоставил Беларуси 3 млн доз в качестве гуманитарной помощи и 4,6 млн доз в рамках коммерческой закупки.-0-

Фото Оксаны Манчук