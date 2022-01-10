Лукашенко и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина состоялся сегодня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств обсудили широкий спектр вопросов международной, двусторонней и внутренней повестки дня.

На днях Беларусь и Китай отметят важную дату в истории двустороннего сотрудничества - 30-летие установления дипломатических отношений. В этой связи лидеры обменялись поздравлениями и предметно обсудили реализуемые в настоящее время проекты и возможности для расширения взаимодействия по многим направлениям. Стороны договорились углубить взаимовыгодное сотрудничество между странами и продвигать китайско-белорусское всеобъемлющее стратегическое партнерство для постоянного достижения новых результатов.

Как было подчеркнуто, Китай и Беларусь эффективно сотрудничают в многосторонних организациях и твердо поддерживают друг друга в защите своих основных интересов, что отражает стратегическую ценность китайско-белорусского сотрудничества.

Касаясь актуальной международной повестки, Президент Беларуси и Председатель КНР обменялись мнениями относительно ситуации в Казахстане. Александр Лукашенко проинформировал коллегу о деятельности миротворческих сил ОДКБ в этой стране и об итогах внеочередного заседания СКБ ОДКБ.

Затронули Александр Лукашенко и Си Цзиньпин в разговоре и темы, касающиеся противодействия пандемии COVID-19, а также сотрудничества в гуманитарной сфере.-0-