Прием и обработку электронных таможенных документов восстановят в течение 4 часов - ГТК

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24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прием и обработку электронных таможенных документов полностью восстановят в течение четырех часов, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
"Информационные системы таможенных органов, в работе которых вчера произошел сбой, восстановлены более чем на 70%. Полное восстановление процессов приема и обработки документов в электронном виде будет завершено в течение ближайших четырех часов", - сказали в ГТК.
Государственный таможенный комитет приносит извинения за временные неудобства.-0-