Приглашение в "Джакарту": в Minsk World – приемка нового дома и лучшие условия для покупки квартир!

Многофункциональный комплекс Minsk World растет на глазах. Возводятся новые дома, прокладываются дороги, строятся здания детских садов, школ, торгового и финансового центра. Благодаря видеотуру на сайте застройщика bir.by можно в режиме онлайн наблюдать за ходом работ на площадке.

Приобрести недвижимость можно уже в 11 кварталах комплекса Minsk World: "Северная Европа", "Северная Америка", "Средиземноморский", "Африка", "Азия", "Южная Европа", "Мировых танцев", "Евразия", квартал "Чемпионов", "Эмиратс" и "Тропические острова". И до конца ноября сделать это можно на лучших условиях: со скидкой до 20% и в рассрочку от застройщика на 100 месяцев!

Ну а те счастливчики, которые приобрели квартиры ранее, уже готовятся праздновать новоселье! Недавно были полностью завершены дома "Эмиратс Волна" и "Сидней Люкс". А теперь радостная новость ждала покупателей квартир в доме "Джакарта" – 16-этажного здания с уникальным дизайном в морских красках в квартале "Азия" Будущим новоселам пришло время получать ключи!

С заботой о покупателях процесс был разделен застройщиком на несколько дней – чтобы все могли осмотреть готовые квартиры без лишней многолюдности. И тем не менее настроение у всех присутствующих было радостным и волнительным. Ведь своя квартира – это всегда праздник. Особенно, если это первое собственное жилье в столице!

Яркий 16-этажный дом "Джакарта" с уникальным дизайном расположен в квартале "Азия"

С заботой о покупателях процесс приемки квартир в доме был разделен на несколько дней

Татьяна Бондарь работает в Минске, куда каждый день приезжает на маршрутке из города Узды. Но уже совсем скоро ее новым домом станет столичная "Джакарта" на улице Кижеватова, 1б. Осталось только сделать ремонт своей мечты!

Кстати, приятный бонус для новоселов: все покупатели квартир в комплексе Minsk World, в том числе и потенциальные, имеют право воспользоваться бесплатной консультацией дизайнеров интерьера.

Татьяна Бондарь приобрела в рассрочку небольшую студию в "Джакарте" – это ее первое жилье в столице!

– Давно рассматривала вариант приобретения жилья в столице. В Minsk World понравилось, что все новое, красивое, современное. Предусмотрена вся инфраструктура, включая тот же финансовый центр. Удобное транспортное сообщение. Прямо рядом с домом – новая станция метро. И расположение практически в центре Минска, – перечисляет преимущества Татьяна Бондарь. – Каждый день проезжаю мимо – комплекс растет на глазах. Это будет просто город в городе, я очень довольна!

Комплекс Minsk World растет на глазах – прирастают дома, благоустраиваются дворы, строится инфраструктура для жизни и бизнеса!

Приобретением Татьяны стала небольшая студия на 13-м этаже, ведь с высоты вид открывается особенный!

– Квартира компактная, но есть не только застекленная лоджия, но и открытый небольшой балкончик. Это очень удобно! Нравится и сам стиль дома, дизайн лобби: точно такой, как был на рендере. А насколько все продумано! В вестибюле даже место предусмотрено, где можно собачкам лапки помыть. Во дворе лавочки, детские площадки… Ведь все эти моменты и составляют общую картину жизни! – уверена покупательница.

В лобби дома "Джакарта", украшенном видами столицы Индонезии, есть все удобства!

Немаловажным аргументом "за" стали и финансовые условия, а точнее, длительная беспроцентная рассрочка от застройщика.

– Мне кажется, это очень удобно для тех, у кого есть какие-то начальные сбережения и нет собственного жилья. Все равно ведь приходится каждый месяц платить за аренду, а тут живешь в своей квартире и в месяц платишь по сути такую же сумму. Я знаю каждый свой платеж ежемесячный на все время рассрочки. И в то же время удобно, что можно, например, погашать рассрочку досрочно, есть множество скидок. В компании действительно всегда готовы пойти навстречу, подстроиться под тебя. Многие знакомые уже тоже присматриваются к квартирам в этом комплексе, – рассказывает Татьяна Бондарь.

На первом этаже дома "Джакарта" расположены помещения с отдельным входом с улицы

Многих привлекла возможность приобрести недвижимость на первом этаже дома "Джакарта" – по проекту это квартиры с отдельным входом с улицы, которые можно легко превратить в коммерческие помещения. Среди покупателей минчанин Александр, который рассматривает недвижимость в комплексе Minsk World как источник дохода в будущем.

– Инвестиции в недвижимость для получения пассивного дохода считаются одним из самых надежных и прибыльных направлений во всем мире. Я уже приобрел несколько жилых и коммерческих помещений в комплексе Minsk World. Объективно оценивая, это новый перспективный район с достаточно большой плотностью платежеспособного населения. Расположен в хорошей локации по трафику транспорта: недалеко новый проспект Мира, строящаяся станция метро и достаточно оживленная улица Кижеватова, – поясняет покупатель.

Безусловно, важную роль сыграли и характеристики помещения, которое Александр выбрал для покупки в доме "Джакарта".

– Площадь порядка 65 кв. метров, что в принципе идеально для любых сфер деятельности: и услуг, и медицины. Понравилось панорамное остекление, потолки высотой более 3 метров и два входа с разных сторон. То есть одно помещение можно разделить на два ликвидных объекта. Уверен, что это не последняя моя покупка в Minsk World, – рассказал Александр.

В каркасно-монолитном здании – два скоростных бесшумных лифта OTIS, один из которых панорамный!

Конечно, покупателям недвижимости еще предстоит в полной мере оценить все преимущества дома "Джакарта". А именно – каркасно-монолитную конструкцию здания. Свободную планировку квартир, которая позволяет реализовать любую дизайнерскую идею. Скоростной подъем на бесшумных лифтах OTIS – в здании их два, один из которых, грузоподъемностью 1 000 кг, панорамный.

Привлекает внимание необычное украшение фасада – дизайнерские решетки, которые выполняют функции жалюзи. Радуют большие окна от потолка до пола, остекленные лоджии, "французские" балконы, открытые террасы... В "Джакарте" точно будет солнечно!

Большие окна, остекленные лоджии и открытые балконы – света и солнца будет много!

Такой вид открывается на столицу с высоты дома "Джакарта"

И это еще не все преимущества, которые получают новоселы!

Квартал "Азия", где находится "Джакарта", расположен вдоль улицы Кижеватова, которая позволяет как легко выехать в центр, так и оказаться на кольцевой. С западной стороны квартала будет находиться огромная открытая парковка с системой ресторанов "драйв-ин". В пешеходной доступности – остановки наземного транспорта и метро.

Рядом обустроены безопасные и современные площадки для игр, отдыха и спорта

В квартале "Азия" откроется детский сад с бассейном, а также торговый центр с супермаркетом и паркингом

В квартале "Азия" откроется детский сад на 230 мест с бассейном, а также торговый центр с супермаркетом и двухэтажным паркингом. Запроектирована обширная зона озеленения с площадками для игр, отдыха и спорта. При этом транзитное движение транспорта через дворовые территории исключено.Так что жить здесь будет комфортно!

Не удивительно, что все квартиры в доме "Джакарта" уже раскуплены. Но не расстраивайтесь! Буквально на днях в квартале "Азия" стартовали продажи квартир в домах "Нью-Дели" и "Манила". Новостройка "Нью-Дели" – это практически полный близнец дома "Джакарта" с квартирами от 28 до 75 кв. метров. Разница только в окраске фасада и оформлении лобби. Причем завершить строительство дома планируется в ближайшее время. Стоит присмотреться – на старте продаж цены и выбор лучшие!

"Нью-Дели" (слева от дома "Джакарта") практически готов – его планируется сдать в эксплуатацию уже к концу года

Впрочем, комплекс Minsk World пользуется повышенным спросом у покупателей не только благодаря удачным архитектурным решениям и расположению практически в центре столице. Еще один важный плюс – выгодные акции и специальные предложения, которые действуют на квартиры в большинстве домов до конца ноября!

· До минус 20% для работников системы здравоохранения, образования и IT-сферы.

· До минус 20% для молодоженов.

· Скидки для семей с детьми – до 100 евро с каждого кв. метра.

· Скидки для спортсменов-чемпионов – до 100 евро каждого кв. метра.

· Выгода для владельцев "Моцнай карткі" – до 1 000 рублей.

Выбирайте и бронируйте подходящую квартиру онлайн на сайте застройщика bir.by прямо сейчас – и при покупке экономьте по акции от 4 000 до 10 000 рублей.

Еще одно уникальное предложение ноября – длительная беспроцентная рассрочка от застройщика. Возможность разделить стоимость квартиры на удобное количество месяцев помогла решить жилищный вопрос уже очень многим. Успейте воспользоваться выгодной рассрочкой!

· Максимальный срок – 100 месяцев.

· Первоначальный взнос – от 30%.

· Без справок о доходах и поручителей.

· Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.

· Для оформления договора нужен только паспорт.

По сути, ежемесячный платеж будет примерно равен арендной плате. Но при этом платить вы будете за собственное жилье!

Сегодня приобрести квартиры можно в 11 кварталах комплекса Minsk World – на выбор десятки новостроек!

На выбор – десятки новостроек! Это каркасно-монолитные здания с большими окнами, лоджиями, дизайнерскими лобби и скоростными лифтами, включая панорамные. И квартирами свободной планировки – от небольших студий до просторных пентхаусов и эксклюзивных квартир с отдельным входом прямо с улицы и собственными террасами.

Выбирайте дом в любом квартале: "Северная Европа", "Северная Америка", "Средиземноморский", "Африка", "Азия", "Южная Европа", "Мировых танцев", "Евразия"… А может быть, легендарный квартал "Чемпионов", в котором купили жилье многие известные спортсмены, полностью готовый квартал "Эмиратс" или новый квартал "Тропические острова"?

Недвижимость в комплексе Minsk World – это ваша надежная и выгодная инвестиция!

Приобретая квартиру в любой из новостроек, вы получаете и все преимущества комплекса Minsk World!

Рядом с комплексом начала работу новая станции метро "Ковальская Слобода", а в его границах строится вторая станция – "Аэродромная". Уже не говоря о многочисленных маршрутах наземного транспорта.

Станция метро "Ковальская Слобода" уже открыта

Удобные парковочные места для автомобилей расположатся по периметру каждого квартала. Также в комплексе строятся закрытые паркинги. Например, в готовом многоуровневом крытом паркинге на 800 машин уже поступили в продажу машиноместа – выбрать и забронировать можно на сайте застройщика bir.by.

Готовый паркинг на 800 автомобилей – здесь уже можно купить машиноместа

Бизнес-сердцем комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World, который будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест. Отличная возможность для бизнеса и карьерного роста!

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

По соседству возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall. В торговой зоне будут представлены известные мировые бренды, а в развлекательной – большой фудкорт и суперсовременный кинотеатр.

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

Особое внимание уделяется наличию коммерческих помещений: открыть кафе, магазин или салон сферы услуг можно буквально в каждом квартале. Выбирайте подходящий вариант на сайте bir.by!

В центре комплекса Minsk World появится большой городской парк – "зеленые легкие" всего комплекса. Аллеи и игровые площадки, фонтаны и скульптурные арт-объекты – здесь будет красиво, интересно, ярко.

Удобные велодорожки пройдут через парк и свяжут все кварталы комплекса.

В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы и пройдут через парк

В комплексе Minsk World построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов. В распоряжении у жителей будут собственные детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр.

А во дворах домов расположатся безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием.

В готовом квартале "Эмиратс Люкс" построен торговый центр

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Во всех кварталах обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Также для приобретения недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Своя квартира в Минске по цене ежемесячной аренды – это реально! Торопитесь, пока условия такие выгодные!

Ноябрь – время покупать недвижимость в комплексе Minsk World!

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