"Пригласили представители руководства Украины". Воскресенский едет на Киевский экономический форум

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский планирует принять участие в Киевском международном экономическом форуме, который проходит в украинской столице 7-8 октября. Об этом он рассказал в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"В форуме ожидается участие практически всего украинского правительства, известных политиков, журналистов, топ-менеджеров мировых компаний. Я надеюсь там очень качественно и плодотворно поработать в кулуарах", - сказал Юрий Воскресенский.

По словам политолога, на форум его пригласили "представители высшего политического руководства" Украины. Раскрывать конкретные имена он не стал.

"Мы с вами пишем программу утром, потому как уже вечером у наших беглых сильно подгорит", - заметил ведущий программы руководитель телеканала ОНТ Марат Марков.

Как сообщалось, в сентябре Юрий Воскресенский принял участие в экономическом форуме в польском городке Карпач. Его появление там вызвало сенсацию в местных СМИ и скандал в кругу беглой белорусской оппозиции. "Польские политики среднего и даже высокого уровня настроены возобновить диалог, нормальные отношения. И, честно говоря, им эта беглая оппозиция уже надоела, потому что они ее содержат, предоставляют охрану, возят", - рассказал директор КСДС по итогам поездки в Карпач.

Во время передачи Юрий Воскресенский поделился новыми подробностями поездки в Польшу. Он рассказал, что там его пытались переманить на сторону беглой оппозиции Павел Латушко и Дмитрий Болкунец. "Это было предложение и европейских паспортов, кроме денежных знаков, и какой-то славы. Возможно, они решили, что тщеславие, которое присуще беглым оппозиционерам, циркулирует и в нашей среде. Фраза прозвучала: "Озолотишься". Они искренне удивились, что это предложение было отвергнуто. Более того, я сделал встречное предложение: вместе со мной на автомобиле вернуться на родину", - рассказал руководитель учреждения. Судя по всему, ответное предложение Юрия Воскресенского тоже осталось отвергнутым.-0-