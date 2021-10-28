Применение искусственного интеллекта в правовой сфере обсудят на конференции в Минске

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Применение искусственного интеллекта в правовой сфере обсудят участники VII Международной научно-практической конференции "Информационные технологии и право (Правовая информатизация - 2021)" в Минске. Об этом заявил сегодня журналистам директор Национального центра правовой информации Андрей Мательский, передает корреспондент БЕЛТА.

"За более чем два десятка лет было сделано многое в развитии цифровизации в целом и в деятельности, связанной с правовой информатизацией. Сегодняшняя конференция - знаковое и достаточно востребованное в научном и юридическом сообществе мероприятие. Каждые три года вместе с государственными органами и организациями мы стараемся проводить такие мероприятия, обсуждать те актуальные вопросы дальнейшего развития цифровых технологий и правовой информатизации, которые сегодня диктует нам жизнь", - сказал Андрей Мательский.

По его словам, активно обсуждается применение искусственного интеллекта в правовой сфере. "Конечно, это вызывает много вопросов, в том числе технических барьеров: можно ли заменить цифрой человека в каких-то аспектах юридической деятельности? На сегодня очень важны вопросы защиты персональных данных и частной жизни человека, информационной безопасности, дальнейшей и более глубокой реализации широкого спектра отношений, связанных с юридической деятельностью. В частности, мы будем обсуждать развитие технологий в деятельности судебных органов нашей страны, органов принудительного исполнения, адвокатуры и нотариата. Впервые на седьмой конференции выделена отдельная секция, посвященная информационным технологиям в юридическом образовании. Мы очень рады, что это направление работает", - рассказал директор НЦПИ.

Говоря о результатах шести предыдущих конференций, Андрей Мательский отмечает их практический эффект. "По итогам прошлых конференций были реализованы конкретные программные алгоритмы информационных ресурсов. Таким образом, проведение этих мероприятий позволяет развивать науку и практику", - подчеркнул он.

Национальный центр правовой информации совместно с Верховным судом, Белорусской республиканской коллегией адвокатов, Белорусской нотариальной палатой, Национальной библиотекой Беларуси и юридическим факультетом БГУ проводят VII Международную научно-практическую конференцию "Информационные технологии и право (Правовая информатизация - 2021)". Конференция проходит онлайн и офлайн. Участвуют свыше 250 человек, в том числе из России, Казахстана, Китая, Армении, Узбекистана и Азербайджана. Это представители государственных органов и организаций, ученые, профессорско-преподавательский состав учреждений образования, специалисты в информационных технологиях, судьи, нотариусы, адвокаты. В программе конференции - пленарное, секционные заседания и презентации. По итогам запланирована публикация сборника тезисов докладов, индексируемого в международных научных базах данных.-0-