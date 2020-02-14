Применение системы идентификации планируется расширить в животноводстве Беларуси

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в закон "Об идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных, идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения" обсуждены сегодня на выездном заседании Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению в Кличевском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

"Данный законопроект - не только вопросы безопасности продукции, но и вхождение на мировые рынки. Есть предложение расширить систему идентификации и это нужно делать, - отметил председатель постоянной комиссии Михаил Русый. - Что это значит? Если, к примеру, берете в магазине тушенку и проведете мобильным по штрих-коду, увидите, из какого мяса она сделана, когда оно переработано на комбинате, что продукция безопасна".

Как проинформировал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, в Беларуси система идентификации внедряется поэтапно. "На первом этапе она охватывала крупный рогатый скот, свиней, коз, овец, лошадей, - рассказал он. - Пришло время выходить на идентификацию птицы, кроликов, речной рыбы и даже пчел".

Помимо расширения данной системы, стоит задача ее сопряжения с аналогичными системами в странах- партнерах по ЕАЭС.

На заседании комиссии были комплексно обсуждены вопросы развития племенного животноводства. В этот же день члены Совета Республики провели приемы граждан в сельсоветах и райисполкоме.-0-