Примерно 30% сообщений о семейном неблагополучии не подтверждаются

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неравнодушие граждан помогает раннему выявлению семейного неблагополучия, при этом примерно 30% сообщений не подтверждаются. Об этом сообщила главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Елена Симакова во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Задача органов охраны детства заключается еще и в том, чтобы вовремя увидеть, что в семье не все благополучно, ребенку что-то угрожает. В стране давно сформирован механизм, как органы образования реагируют на поступающие сообщения о возможном семейном неблагополучии. Таких ежегодно поступает более 20 тыс.: в письменном виде, электронном, как обращения, сообщения госорганов и государственных организаций, в виде телефонных звонков в учреждения и управления по образованию, - рассказала Елена Симакова. - Каждое сообщение проверяется - проводится так называемое социальное расследование".

Учреждения образования организуют в течение 15 дней проверку. Причем для максимальной объективности применяется межведомственный механизм к изучению ситуации в семье, чтобы понять, действительно ли есть угроза жизни и здоровью ребенка, ущемляются его права, не удовлетворяются первоочередные потребности. И лишь затем решение принимает координационный совет на уровне администрации района.

"По прошлому году подтвердилось только 14 тыс. таких сообщений. И 14473 ребенка были признаны находящимися в социально опасном положении. Во многих случаях соответствующих критериев для такого решения не выявлено", - добавила Елена Симакова.

Кроме того, с семьей все это время (а также, в случае помещения в СОП) работают специалисты разных сфер так, чтобы родители изменили подходы к воспитанию своих детей. Важно и то, что предлагаются социальные услуги, иная помощь. Все мероприятия предполагают участие самих родителей. Благодаря такому подходу, кстати, в прошлом году более 21 тыс. детей сняты с учета - обстановка в семье была нормализована.

По словам Елены Симаковой, помощь неравнодушных в раннем выявлении семейного неблагополучия важна в любом случае. Люди, проживающие рядом, видят больше, чем государственные органы либо учреждения образования. Но не исключены случаи, когда сообщения отправляют недоброжелатели из-за какого-то личного конфликта, например. Такие необоснованные обращения отвлекают специалистов от работы с семьями, которые в этом действительно нуждаются.

Все сигналы оцениваются с одной позиции - как не навредить ребенку и при этом сохранить его в семье. Это базовый принцип организации профилактической работы, подчеркнула заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Елена Головнева. "У нас в обществе прежде сложилось какое-то неправильное понимание смысла признания ребенка в социально опасном положении. Бывают случаи, когда мама с ребенком боится обратиться за помощью, хотя в семье разлад, потому что думает, что после этого ребенка признают находящимся в СОП. Но в реальности это рука помощи государственного механизма семье по устранению каких-то явлений, которые могут привести к крайнему неблагополучию. Признание ребенка в СОП не влечет за собой обязательное отобрание впоследствии. Этот механизм надо рассматривать как способ уделить более пристальное внимание конкретной ситуации", - заключила она.-0-

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