Прививки на дому делать нельзя - Минздрав

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прививки на дому делать нельзя, пока рекомендуется воздержаться от первых прививок детям. Об этом сообщила главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Татьяна Бурдь сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"По поводу того, можно ли сделать прививки на дому - однозначно нет. Они делаются только в прививочных кабинетах, это оговорено действующими санитарными нормами и правилами, прививочные кабинеты расположены в учреждениях здравоохранения", - подчеркнула Татьяна Бурдь.

Отвечая на вопрос по поводу прививки двухмесячному ребенку, она отметила, что пока Министерство здравоохранения рекомендует воздержаться от первых прививок. Потом ребенок будет привит по индивидуальному плану и таким образом можно будет наверстать вакцинацию, пояснила представитель Минздрава.-0-