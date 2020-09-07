Призывы не покупать отечественную продукцию направлены на дестабилизацию обстановки - сенатор

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призывы не покупать отечественную продукцию направлены на дестабилизацию обстановки. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики, директор ОАО "Красный пищевик" Сергей Анюховский.

"Призывы не покупать отечественную продукцию направлены на дестабилизацию текущей обстановки. Если белорусские товары не будут востребованы, у людей, которые работают на предприятиях-производителях, не будет работы и заработной платы, соответственно, не будут уплачены налоги. Это приведет к созданию напряженности в обществе", - сказал Сергей Анюховский.

По его мнению, людям нужно разъяснять смысл и последствия подобных призывов. "Когда общаюсь с коллективом своего предприятия и другими на территории округа, говорю людям: если хотите иметь зарплату, хотите завтра выйти на работу, тогда не отказывайтесь от отечественных товаров. Белорусская продукция и по качеству выше импортной во многих случаях, и по цене приемлема. Добавленная стоимость создана на территории Беларуси, прибыль и налоги остаются в нашей стране. Как говорят в Бобруйске, деньги из семьи не выносим", - подчеркнул сенатор.-0-