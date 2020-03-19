Прямая линия для туристов будет работать ежедневно

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямая линия в департаменте по туризму Министерства спорта и туризма будет работать ежедневно, сообщила сегодня журналистам директор департамента Ирина Воронович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня утром была открыта прямая линия, звонки поступают один за другим. Поэтому принято решение о том, что теперь звонки будут приниматься по двум номерам, а не одному", - отметила Ирина Воронович.

Обратиться за консультацией в департамент по туризму можно по номерам (8017) 327-25-11, (8017) 226-99-00. Прямая линия работает с 8.00 до 20.00.

Заместитель директора департамента по туризму - начальник отдела планирования и организации туристской деятельности Минспорта Виталий Грицевич обратил внимание, что все сотрудники департамента готовы оказать помощь. Однако в первую очередь решаются вопросы с возвратом в страну белорусских граждан, особенно тех, у кого закончился тур и они находятся в критической ситуации. По вопросам, связанным с возвратом денежных средств, невозможностью поехать за границу в ближайшее время, специалисты также консультируют, однако в приоритете помощь людям, оказавшимся сейчас в экстренной ситуации за пределами Беларуси.-0-