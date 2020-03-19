Прямая линия для туристов открыта в Минспорта

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Департаменте по туризму Министерства спорта и туризма организована прямая линия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Позвонив по телефону (8 017) 327 25 11 с 8.00 до 20.00, любой гражданин имеет возможность получить консультацию по туристической тематике.

Прямая линия работает ежедневно.

Ранее Минспорт пояснил механизмы отказа от туристических поездок из-за коронавируса. Турист может в любой момент расторгнуть договор и отказаться от путешествия, если у него возникли опасения.

Минспорт дал рекомендации туристам из-за ситуации с коронавирусом Турист вправе отказаться от поездки при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов. Это предусмотрено законом "О туризме" и правилами оказания туруслуг.

Если человек отказывается от поездки в страну, где действует режим угрозы безопасности туристов, деньги должны ему возвращаться в полном объеме. Отказаться от тура в страну, где режим угрозы безопасности туристов не действует, можно при условии оплаты турфирме фактически понесенных расходов. При этом отказаться от тура - это право, а не факт ненадлежащего исполнения обязательств по договору оказания туруслуг. Поэтому турфирма не может удерживать с заказчика другие расходы - штрафы, пени и т.д.-0-