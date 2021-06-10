Прочный производственный базис позволяет Беларуси противостоять внешнему давлению - сенатор

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прочный производственный базис позволяет Беларуси противостоять внешнему экономическому давлению, заявил корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики Алексей Кушнаренко.

"Принимаются серьезные попытки внешнего политического и экономического давления на нашу страну, реализуемые меры носят явный конфронтационный характер и нацелены на дестабилизацию ситуации, в том числе в сфере экономики. За годы суверенного развития в нашей стране сформирована эффективная производственная база с высоким инновационным и производственно-технологическим потенциалом. При поддержке государства была проведена масштабная модернизация предприятий промышленного сектора, энергетики, сельского хозяйства и других отраслей, за счет этого существенно выросла эффективность их работы, повысилось качество жизни людей", - подчеркнул сенатор.

По его словам, белорусская экономическая модель доказала свою состоятельность, поскольку в периоды нестабильности на внешних рынках она не раз демонстрировала устойчивость и наличие необходимых запасов прочности. "И сейчас, как бы этого кому-то ни хотелось, белорусская экономика продолжает стабильно работать и развиваться, реализуются крупные инвестиционные проекты в рамках государственных программ, сохраняется стабильность на финансовом рынке. Принимаются необходимые меры реагирования на существующие вызовы и угрозы. Главное сегодня - противостоять им сообща, объединиться и совместными усилиями защищать национальные интересы, нашу страну и свое будущее", - резюмировал Алексей Кушнаренко.-0-