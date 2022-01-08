Продолжает работу общественная приемная при Совете Республики для обсуждения проекта Конституции

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжает работу общественная приемная при Совете Республики для обсуждения изменений и дополнений в Конституцию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Члены Совета Республики готовы лично выслушать всех, у кого есть предложения по проекту Основного закона, и ответить на другие вопросы, волнующие граждан, каждые понедельник, среду и пятницу с 11.00 до 17.00 по адресу: г.Минск, ул.Кирова, 47.

В понедельник, 10 января, встречу с гражданами проведут: с 11.00 до 14.00 - председатель Совета Республики Наталья Кочанова, с 14.00 до 17.00 - заместитель председателя Совета Республики Леонид Заяц.

В среду, 12 января, с 11.00 до 14.00 встречу с гражданами проведет член Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Олег Руммо, с 14.00 до 17.00 - член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Наталья Якубицкая. 14 января с 11.00 до 14.00 - председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец, с 14.00 до 17.00 - председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый.-0-